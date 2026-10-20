В Нижнем Новгороде планируют демонтировать еще пять аварийных многоквартирных домов к концу 2026 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила исполняющая обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Ирина Ключева.

На снос в 2026 году предусмотрели 45 млн рублей: 29,3 млн выделили из городского бюджета, еще 15,8 млн поступили из областной казны. Всего в текущем году администрация планирует снести 21 дом — 16 уже демонтированы. По словам Ключевой, в 2027 году город рассчитывает снести примерно такое же количество зданий.