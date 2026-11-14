В Нижнем Новгороде наградили победителей конкурса о народных промыслах

В Законодательном собрании Нижегородской области 12 ноября прошла церемония награждения победителей 29-го конкурса на лучшее освещение темы развития народных художественных промыслов. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Призами наградили мастеров, журналистов, творческие коллективы, школьников и студентов. Награждение провели председатель ЗСНО Евгений Люлин, президент Фонда развития НХП Николай Смирнов и гендиректор фонда Елена Краюшкина.

Евгений Люлин подчеркнул, что промыслы — это часть культурного кода региона, отличающая его от других. В год Народного единства конкурс стал символичным: впервые появилась номинация «Национальный костюм — носитель культурной памяти», а среди лауреатов стало больше молодежи — от воспитанников детских садов до студентов. Отмечается и рост интереса СМИ: число лауреатов в журналистской номинации выросло в шесть раз, а направление для блогеров расширилось вдвое.

Почетными грамотами за вклад в искусство ножевого производства наградили две семьи из Ворсмы — Воропаевых и Сковородихиных. Нижегородская область удерживает второе место в России по объему производства изделий НХП и лидирует в Приволжском федеральном округе.