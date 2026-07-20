В Нижнем Новгороде начался подготовительный этап восстановления Триумфальной арки

В Нижнем Новгороде стартовали подготовительные работы по восстановлению Триумфальной арки. Проект будет реализован в несколько этапов, сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта, написала pravda-nn.ru .

На первом этапе проведут проектно-изыскательские работы. После этого планируется приступить к восстановлению самой арки и благоустройству прилегающей территории.

Уже выполнены инженерно-геологические изыскания в рамках муниципального контракта. Специалисты разработали и согласовали концепцию благоустройства территории, фасады будущего объекта, концепцию павильона, планировочные решения и вариант размещения арки. Техническая часть проектно-сметной документации также подготовлена.

Сейчас подрядчик приступил к выносу сетей инженерного обеспечения из зоны будущего строительства.

Напомним, что в Нижнем Новгороде планируют воссоздать уменьшенную копию Триумфальной арки конца XIX века. Ее построят рядом с останцами исторического объекта, обнаруженного осенью 2024 года на улице Советской. Эксперты подтвердили подлинность арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году.

По контракту подрядчик должен подготовить проект строительства, выполнить инженерные изыскания и построить арку. Также в планах — создание универсального выставочного пространства, где Триумфальная арка станет входной группой. Сумма контракта составила 314,8 млн рублей, средства на эти цели выделят из городского бюджета.