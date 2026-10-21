В Нижнем Новгороде изъяли более 1,5 тыс. единиц нелегального алкоголя с начала года

В Нижнем Новгороде за десять месяцев 2026 года из незаконного оборота изъяли более 1,5 тыс. единиц нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона и облправительства, пишет ИА «Время Н» .

Контрафакт нашли на предприятиях общественного питания в Автозаводском, Канавинском, Сормовском, Московском и Кстовском районах. Общий объем изъятого превысил 100 литров.

С начала года сотрудники регионального Минпрома провели 37 проверок торговых предприятий общепита и магазинов, торгующих алкоголем. У части организаций не было лицензий на продажу и сопроводительных документов. По итогам проверок составили 56 протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов превысила три миллиона рублей, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ведомство также выявило десять торговых объектов, где продавали алкоголь ночью. В отношении предпринимателей составили протоколы.