В Нижнем Новгороде анонсировали строительство тоннеля метро от Свободы до «Горьковской»

В Нижнем Новгороде метростроители планируют начать бурение тоннеля между площадью Свободы и станцией «Горьковская». Работы стартуют не позднее лета 2025 года, сообщило НИА «Нижний Новгород».

По информации телеграм-канала «Метро НН», на площади Свободы уже ведутся подготовительные мероприятия: организация стартового котлована и установка необходимого оборудования.

Специалисты в настоящее время проверяют два новых тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК), которые будут использоваться при возведении подземных тоннелей.

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