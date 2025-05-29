В Нижнем Новгороде анонсировали строительство тоннеля метро от Свободы до «Горьковской»

В Нижнем Новгороде метростроители планируют начать бурение тоннеля между площадью Свободы и станцией «Горьковская». Работы стартуют не позднее лета 2025 года, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По информации телеграм-канала «Метро НН», на площади Свободы уже ведутся подготовительные мероприятия: организация стартового котлована и установка необходимого оборудования.

Специалисты в настоящее время проверяют два новых тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК), которые будут использоваться при возведении подземных тоннелей.