В Нижнем Новгороде 91% жителей готовы искать чужих пропавших питомцев

Подавляющее большинство жителей Нижнего Новгорода (91%) готовы помогать в поиске чужих потерявшихся животных, причем 76% согласны делать это бесплатно. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на опрос компании «Лаборатория Касперского».

В целом по стране помочь готовы около 90% опрошенных. По мнению 92% респондентов, поиск ускоряют технологии: 64% выделили GPS-трекеры и Bluetooth-метки, а каждому пятому владельцу помогают чипы для опознания животного в ветклиниках и приютах.

При этом 16% участников опроса сталкивались при розыске с мошенниками. Злоумышленники предлагали платные услуги (8%), требовали деньги за возврат питомца или сведения о нем (7%), представлялись ветеринарами с требованием оплатить срочную операцию (3%) или угрожали причинить животному вред (3%).