В Нижней Туре мужчина предстанет перед судом за осквернение мемориала в честь погибших в ВОВ

В городе Нижняя Тура перед судом окажется 52-летний местный житель, который дважды осквернял мемориал «Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 годы)». Его задержали после второй выходки. Об этом сообщил «Уральский меридиан» .

По данным следствия, мужчина действовал по одной схеме: в ночь на 9 мая 2025 года и в ночь на 11 мая 2026 года он наносил мемориалу повреждения. В этот раз злоумышленнику не удалось скрыться с места преступления, его быстро задержали, написал «ФедералПресс».

Теперь мужчине предъявлены обвинения по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ — повреждение и осквернение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.

Следователи провели обширную работу: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли характеризующий материал на фигуранта, сделали выемки и проверили показания обвиняемого на месте. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.