В Нижегородскую область придет небольшое похолодание в первые дни апреля

Согласно сообщению начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, в первые дни апреля в Нижегородской области ожидается понижение температуры воздуха. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

1 и 2 апреля ночью температура будет в диапазоне 0…+2 градуса, днем — +16…+18 градусов. Эти показатели превышают климатическую норму на 6–8 градусов. В ночь на 2 апреля ожидаются дожди. С 3 апреля температура понизится: днем прогнозируется +10…+15 градусов, ночью значения останутся выше 0 градусов.

По предварительным данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в апреле составит +6…+9 градусов, что на 1–2 градуса выше климатической нормы. Количество осадков ожидается в пределах 30–40 мм, что близко к многолетним значениям для Нижегородской области.