В Нижегородской области завершили расследование дела, связанного с организацией нарколаборатории

В Нижегородской области завершили расследование дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в организации нарколаборатории. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

По данным следствия, всего в схеме участвовали четыре человека, которые организовали производство в дачных домах Дивеевского района и города Сарова. Для продажи они создали интернет-магазин, работающий по принципу маркетплейса, где координаты «закладок» с товаром передавались после оплаты в криптовалюте.

Всего участники группы изготовили более 1 кг наркотиков, часть из которых успели реализовать в Нижегородской области и Республике Мордовия. В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование, телефоны и транспортное средство. Двоим обвиняемым суд избрал домашний арест, третьего заключили под стражу. Четвертый участник заключил контракт на военную службу, поэтому его дело выделили в отдельное производство и приостановили.

Уголовное дело в отношении остальных троих с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.