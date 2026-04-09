В Нижегородской области завершено расследование дела о незаконной рубке леса

В Нижегородской области завершилось расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере и сбыте нелегально заготовленной древесины. Материалы направлены в суд, написало НИА «Нижний Новгород» .

По информации регионального управления МВД, владелец пилорамы организовал заготовку древесины на территории Балахнинского межрайонного лесничества с превышением разрешенных объемов. Для проведения работ он привлек трех рабочих, которые не знали о противоправном характере действий и по его указанию вырубали деревья сверх установленного лимита.

С декабря 2024 года по март 2025 года было незаконно заготовлено более 400 кубометров хвойной древесины. Предприниматель переработал ее в доски и реализовал, присвоив выручку. Ущерб, причиненный региональному министерству лесного хозяйства, оценивается примерно в 16 млн рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест. Под обременение попали земельный участок, грузовой автомобиль, трактор, прицеп-лесовоз и две бензопилы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 191.1 УК РФ («приобретение, хранение, перевозка, переработка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»). Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.