В Нижегородской области в настоящее время функционируют более 2 тыс. 350 организаций общественного питания. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с предпринимателями «Вопросы бизнеса: открытый диалог», пишет ИА «Время Н» .

По итогам десяти месяцев 2026 года рост выручки в сфере общественного питания Нижегородской области составил 13,7%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с предпринимателями «Вопросы бизнеса: открытый диалог» 27 ноября на Нижегородской ярмарке.

Никитин отметил, что, несмотря на замедление экономики, позитивные тенденции удается сохранять.

«Хороший эффект дают меры по развитию событийной повестки и привлечению туристов в область», — подчеркнул он.

Ранее эксперты с ограниченными возможностями здоровья проверили доступность нижегородских кафе и ресторанов.