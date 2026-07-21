В Нижегородской области зафиксировали рост сделок с жильем

Рынок жилой недвижимости в Нижегородской области демонстрирует уверенный рост. По данным регионального управления Росреестра, за первое полугодие 2026 года было заключено 4170 договоров участия в долевом строительстве, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года (3613). Только в июне показатель составил 767 договоров, превысив прошлогодние значения июня на 14%, написало НИА «Нижний Новгород» .

Заметный скачок активности зафиксирован и на вторичном рынке: количество оформленных прав собственности по договорам купли-продажи и мены в июне достигло 5675, увеличившись на 51% по сравнению с июнем прошлого года (3766). За весь период с января по июнь общее число сделок составило 28 322, что на 24,1%превышает результат 2025 года (22 824).

В Нижнем Новгороде наибольшее количество сделок на «вторичке» традиционно зафиксировано в Автозаводском районе (1947), за ним следуют Советский (1336), Канавинский (1121) и Сормовский (1030) районы. В Московском районе зарегистрировано 958 сделок, в Нижегородском — 891, в Ленинском — 854, а замыкает список Приокский район с показателем в 741 сделку.