В Нижегородской области зафиксировали рекордное число индивидуальных предпринимателей

Количество ИП в регионе за год увеличилось на 6,5 тысячи и достигло 94,3 тысячи, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на минэкономразвития. Это новый рекорд для области: на 1 октября 2026 года было зарегистрировано 94,3 тысячи ИП против 87,8 тысячи годом ранее.

При этом число юридических лиц за год сократилось примерно на 2 тысячи (с 67 590 до 65 222). В министерстве пояснили, что это не отток бизнеса, а структурный сдвиг: из-за изменения системы налогообложения (пороги УСН, расширение НДС) предприниматели выбирают более простую форму регистрации.

Преимущественно на формат ИП переходят небольшие компании из строительной и торговой сфер, так как это предполагает меньшие затраты на бухгалтерский учет и администрирование.