В Нижегородской области выросло производство мяса, молока и яиц

За первые шесть месяцев 2026 года сельскохозяйственные организации Нижегородской области показали рост производства животноводческой продукции. По данным Нижегородстата, объемы мяса, молока и яиц превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом написало ИА «Время Н» .

С января по июнь 2026 года выращенный для убоя скот и птица в живом весе составили 108 тысяч тонн. Это на 12% больше, чем за первое полугодие 2025 года. Для сравнения, по России индекс производства мяса зафиксирован на уровне 100%.

Надои молока достигли 314 тысяч тонн, что на 1% выше прошлогоднего показателя. Лидерами по объемам молока стали хозяйства Гагинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов — на них приходится более трети регионального производства. Средний надой на корову составил 4 423 кг, что на 103 кг больше по сравнению с прошлым годом.

Птицефабрики региона за первое полугодие произвели 636 миллионов яиц. Это на 10% превышает прошлогодний результат. По России индекс производства яиц равен 103%.