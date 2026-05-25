В Нижегородской области вырос объем производства сельскохозяйственной продукции

За первые четыре месяца 2026 года в Нижегородской области отмечен значительный рост производства мяса, яиц и молока. Об этом сайт pravda-nn.ru проинформировала пресс-служба Нижегородстата.

С января по апрель местные сельскохозяйственные организации вырастили 72 тонны скота и птицы на убой. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, надои молока увеличились на 2%, достигнув отметки в 207 тысяч тонн. Средняя продуктивность одной коровы составила 2910 кг, что на 65 кг превышает показатели прошлого года.

На птицефабриках также наблюдается рост производства: получено 421 миллион штук яиц, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

