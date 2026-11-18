В 2026 году в Нижегородской области выявили 500 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это на 50 случаев больше, чем годом ранее, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, пишет pravda-nn.ru .

В 2025 году таких случаев было 450. По словам Садыковой, защита от инфекции зависит прежде всего от самого человека: «Отдельной вакцинации от ГЛПС нет, здесь защита каждого человека лежит на совести самого человека. Если вы не будете соблюдать правила личной гигиены, не будете проводить обработки на своей даче и городе, то никто, к сожалению, тут не поможет».

Эпидемиологи оценивают ситуацию с ГЛПС как достаточно напряженную. Заболевание протекает тяжело: примерно в 90% случаев пациентам требуется госпитализация. Чаще болеют взрослые, около 65% заболевших — мужчины.

ГЛПС циркулирует в регионе давно и имеет выраженную сезонность: подъем заболеваемости обычно начинается в конце мая и продолжается до ноября. Из-за инкубационного периода от нескольких дней до 45 суток заболевшие нередко не связывают болезнь с поездкой на дачу или пребыванием в лесу.