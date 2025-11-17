В Нижегородской области выявили 12 партий зараженных овощей и фруктов

С начала года в Нижегородской области специалисты проверили около 10,5 тысяч тонн импортных овощей и фруктов. В некоторых из них обнаружили карантинную щитовку, сообщили сайту pravda-nn.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Эксперты контролировали ввоз продукции из Ирана, Азербайджана, Нидерландов, Турции, Китая, Египта, Индии, Сербии, Италии, Таджикистана и Узбекистана. За десять месяцев проверку прошли 4374 тонны овощей и более 7,1 тысячи тонн фруктов.

Среди проверенных товаров обнаружили 12 партий, зараженных карантинными видами щитовок: коричневой, тутовой и калифорнийской. Однако в ведомстве подчеркнули, что такие плоды не представляют фитосанитарного риска.