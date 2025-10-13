В Нижегородской области возобновили работу Шуховской башни

В городе Выкса 11 октября состоялось торжественное открытие гиперболоидной Шуховской башни. Об этом написало ИА «Время Н» .

Первоначальную башню, построенную в 1933–1934 годах, разобрали и переместили на новую площадку. Конструкцию высотой 38,8 метра перенесли с действующей промышленной площадки выксунского завода на территорию нового индустриально-туристического центра «Шухов-парк» в историческом центре города.

Куратор проекта Елизавета Лихачева отметила, что это первый случай реставрации и перемещения башни Шухова в новейшей истории. По ее словам, это уникальный пример сохранения инженерного наследия.