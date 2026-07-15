В Нижегородской области увеличилось число укусов животных

В Нижегородской области на фоне снижения заболеваемости многими инфекциями наблюдается рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом и увеличение числа обращений после укусов животных. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, написал сайт pravda-nn.ru .

После пандемии коронавируса регион несколько лет испытывал рост заболеваемости по большинству инфекций, но сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Тем не менее обстановка с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом остается напряженной — в прошлом году начался очередной многолетний подъем заболеваемости.

Кроме того, в регионе растет число укусов животных, показатель увеличился примерно на 10%. Чаще всего людей кусают домашние собаки, которых отпускают гулять без поводка или не держат на привязи в сельской местности.

«Будьте бдительны, держите своих животных на привязи, независимо от того, маленькая это собака или большая. Когда речь идет о травмах, медицинская помощь должна быть оказана в полном объеме», — подчеркнула Садыкова.

Специалисты напоминают, что после укуса животного необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, особенно если повреждения глубокие или расположены в области головы и шеи.