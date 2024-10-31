В Нижегородской области утвердили порядок выдачи земельных сертификатов участникам СВО

Участники специальной военной операции (СВО) с 1 декабря 2024 года получат право на земельный участок в Нижегородской области. Соответствующий закон приняли во втором чтении депутаты Законодательного собрания региона, пишет НИА «Нижний Новгород» .

Максимальный размер участка для военнослужащих составит 0,1 гектар. Получить землю можно спустя два года с момента заключения контракта с министерством обороны РФ

Выбирать участок можно в любом районе Нижегородской области, кроме административного центра, а также городских округов Саров и Дзержинск. Отмечается, что военнослужащему не обязательно иметь регистрацию на территории области для получения земельного сертификата.