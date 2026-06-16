В Нижегородской области с 1 сентября заработают передвижные аптеки

С начала осени в удаленные населенные пункты Нижегородской области начнут приезжать мобильные аптеки. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия «Нижегородская областная фармация».

Проект по внедрению мобильных аптек стартовал в 2025 году. С 1 сентября аптеки на колесах будут регулярно доставлять лекарства в труднодоступные районы Нижегородской области.

Стационарные аптечные сети обеспечат спецтранспортом на базе шасси «газели», в котором есть все необходимое для работы: автономное водоснабжение, освещение, электросчетчик, водонагреватель, кондиционер, витрина для лекарств и аптечный шкаф.

В передвижных аптечных пунктах будет доступен широкий ассортимент лекарств, за исключением препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, подлежащих предметно-количественному учету, а также некоторых других категорий.