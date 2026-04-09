В Нижегородской области пресекли производство немаркированных сигарет

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Арзамаса, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Материалы направлены в суд. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

По данным следствия, в начале 2024 года мужчина организовал подпольное производство табачной продукции для последующей реализации. Изготовленные изделия он сбывал третьим лицам.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону совместно с областным управлением ФСБ при поддержке Росгвардии и участии специалистов МРУ Росалкогольтабакконтроля по ПФО пресекли незаконную деятельность. Производство располагалось в складском помещении на улице Казанской в Арзамасе.

По оценке следствия, доход фигуранта от противоправной деятельности составил около 11,5 миллиона рублей. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Мужчина признал вину.