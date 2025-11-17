В Нижегородской области построят онкологический центр к 2031 году

В Нижегородской области планируется строительство нового онкологического центра. Для выбора подрядной организации правительство региона объявило электронный аукцион, написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на RosTender.info.

Согласно договору, подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию, выполнить инженерные изыскания и построить онкоцентр. Также будет обеспечена поставка необходимого медицинского оборудования для полноценной работы учреждения.

Аукцион по выбору подрядчика должен пройти до 2 декабря 2025 года. Завершение строительства запланировано на 1 ноября 2031 года. Стоимость контракта составит около 14,3 млрд рублей, включая проектирование и оснащение центра.

Проект строительства онкоцентра в Нижнем Новгороде обсуждается уже несколько лет. Его открытие ожидают более 10 тысяч пациентов. Проектно-сметная документация была разработана за счет областных средств в 2019 году. Несмотря на отказ Госдумы РФ в выделении финансирования в ноябре 2023 года, региональный минздрав продолжил работу над реализацией проекта.