В Нижегородской области планируют построить 16 новых гостиниц до 2029 года

В Нижегородской области ожидается строительство еще 16 гостиниц до 2029 года благодаря частным инвестициям и федеральному механизму льготного кредитования. Согласно сообщению заместителя губернатора области Олега Берковича, это позволит создать более 2300 номеров и привлечь свыше 50 миллиардов рублей инвестиций, написало ИА «Время Н» .

Олег Беркович подчеркнул, что загрузка гостиниц в регионе в сезон стабильно превышает 90%, а инфраструктура работает на пределе. Новые отели быстро достигают высокой загрузки.

На сайте Росреестра можно найти карту участков для инвестиций, где представлены 40 земельных участков и 10 прилегающих территорий общей площадью 178,42 гектара. По словам Оксаны Штейн, 12 участков и 5 территорий уже активно используются в сфере туризма.

Отдельно обсуждается развитие гостеприимства в связке с архитектурным наследием. В Каталоге объектов исторической недвижимости Нижегородской области насчитывается 56 объектов, доступных для инвестирования.