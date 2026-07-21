В Нижегородской области откроют десять новых спортивных площадок

В Нижегородской области в этом году откроют десять новых спортивных площадок. Они появятся в разных муниципалитетах региона, включая Первомайск, Сеченово, Филинское, Варнавино, Лысково, Красные Баки, Починки, Горбатов, Новосмолинский и Бор, написало ИА «Время Н» .

Также завершается установка трех «умных» спортивных площадок на Бору, в Решетихе и Строчкове. Такие площадки подключены к интернету и оснащены специальными QR-кодами, отсканировав которые можно получить доступ к программе тренировки на снарядах.

На данный момент в регионе уже работает более 7700 спортивных сооружений, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры. Из них более трех тысяч — это плоскостные сооружения, в числе которых 67 площадок ГТО, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и четыре «умные» спортивные площадки.

В региональном министерстве спорта сообщили, что программа продолжит реализовываться в 2027–2028 годах. Предварительно планируется обустройство восьми площадок ГТО и двух «умных» спортивных площадок в 2027 году и столько же — в 2028 году в разных муниципалитетах Нижегородской области.