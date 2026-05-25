Издание pravda-nn.ru сообщило, что в Нижегородской области определили наиболее востребованные даты для регистрации брака в 2026 году.

На данный момент наибольшее количество заявлений на регистрацию брака в регионе подано на следующие даты: 06.06.2026 — около 400 заявлений; 20.06.2026 — более 200 заявлений; 26.06.2026 — свыше 600 заявлений (самая популярная дата); 08.07.2026 (День семьи, любви и верности) — порядка 200 заявлений; 08.08.2026 — более 300 заявлений.

Также будущие молодожены активно выбирают такие даты, как 26.08.2026, 09.09.2026 и 26.09.2026.

Заявления на регистрацию брака можно подать через портал «Госуслуги» или лично в органах ЗАГС не позднее чем за месяц до планируемой даты, добавил «Петербургский дневник».