В Нижегородской области обсудили подготовку к прохождению паводка в весенний период

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экологии и природным ресурсам, на котором депутаты рассмотрели вопросы подготовки к весеннему паводку 2026 года на территории региона. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

На встрече было отмечено, что все необходимые подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме. Еще в прошлом году проведели комплекс работ: расчищены русла рек, выполнены дноуглубление и берегоукрепление, отремонтированы гидротехнические сооружения и водопропускные коммуникации.

Кроме того, для минимизации рисков и оперативного реагирования на территории области сформирована группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС. В ее состав входят почти 25 тысяч человек и около пяти тысяч единиц техники.