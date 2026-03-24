В Нижегородской области сообщили о планах построить базу для воздухоплавателей

В Нижегородской области планируют разработать программу развития спортивного воздухоплавания и создать школу подготовки спортсменов. Об этом сообщил председатель региональной Федерации воздухоплавательного спорта, вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта РФ Георгий Зименко в интервью ИА «Время Н» .

По его словам, рассматривается возможность предоставления земельного участка для строительства базы воздухоплавателей и глэмпинга на территории Борских лугов. База станет местом для базирования аэростатов, откуда можно будет совершать полеты.

Зименко отметил, что каждый вечер на базе будет работать шар на привязи, чтобы привлечь туристов. Все желающие смогут приехать, покататься и посмотреть, как улетают шары. Он подчеркнул, что развитие туристического воздухоплавания поддерживает развитие спорта в этой области.