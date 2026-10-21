В Нижегородской области многодетным семьям выдали более 1100 участков за год

В 2025 году многодетные семьи Нижегородской области получили более 1100 земельных участков — на 80% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента, пишет ИА «Время Н» .

По данным областного правительства, по состоянию на 1 января 2026 года в регионе проживает около 36,5 тыс. многодетных семей. Всего участки уже получили 9665 семей.

«Только за 2025 год многодетным предоставлены более 1100 участков — на 80 процентов больше, чем в 2024 году. Это самый высокий результат за все время действия областного закона», — рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Еще один механизм поддержки — сертификаты на улучшение жилищных условий взамен земельного участка для ИЖС. С 2020 года многодетным семьям выдано 1931 сертификат, из них в 2025 году — 400. В очереди на получение сертификатов на конец года состояли 620 семей.