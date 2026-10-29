В Нижегородской области изъяли из продажи более 500 кг опасных овощей и фруктов

За девять месяцев 2026 года в Нижегородской области проверили качество плодоовощной продукции. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 1288 проб, сообщили в пресс-службе ведомства. Из них 851 пробу изучили по санитарно-химическим показателям, 113 — по микробиологическим, еще 324 — по паразитологическим, пишет НИА «Нижний Новгород» .

Нарушения по санитарно-химическим показателям выявили в 0,3% проб. По микробиологическим и паразитологическим показателям доля нестандартных образцов составила по 0,08%. При этом в исследованной продукции не нашли ГМО, токсичных элементов и радиоактивных веществ.

По итогам проверок из оборота изъяли 544,3 кг продукции, которая не соответствовала требованиям. Также выявили нарушения условий хранения, сроков годности и отсутствие маркировочных ярлыков. Виновных привлекли к административной ответственности и выдали предписания об устранении нарушений.