В Нижегородской области с 1 января 2027 года четыре вида предпринимательской деятельности переведут с патентной системы налогообложения (ПСН) на упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, пишет ИА «Время Н» .

Изменения коснутся тех, кто занимается грузоперевозками, монтажными и сварочными работами, разработкой программного обеспечения (ПО) и розничной торговлей. По словам губернатора, это затронет около 20 тыс. предпринимателей в названных отраслях.

Никитин отметил, что стоимость патента по этим видам деятельности колеблется от 22 до 260 тыс. рублей в год, а в среднем составляет 33 тыс. рублей. «Плюс этот налог можно уменьшить на сумму страховых взносов», — добавил он.

Губернатор рассказал, что легальные перевозчики сами просили его разобраться с ситуацией, потому что страдают от недобросовестной конкуренции со стороны теневого бизнеса. Зачастую единый бизнес дробят на десятки фирм с патентами.

Среди других альтернативных систем глава региона назвал автоматизированную систему налогообложения (8% с доходов, 20% с доходов за вычетом расходов, годовой доход — до 60 млн рублей). «Тому, кто платит честно, должно быть в полной мере комфортно», — заключил Никитин.