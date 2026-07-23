В Нижегородской области более 2,7 тысячи человек официально трудоустроились в 2026 году

В первом полугодии 2026 года более 2,7 тысячи жителей Нижегородской области легализовали свою занятость. Всего с начала года в регионе выявили почти пять тысяч специалистов с признаками неоформленной работы, сообщил pravda-nn.ru заместитель губернатора Егор Поляков.

По словам чиновника, официальное трудоустройство дает ряд преимуществ, включая оплачиваемые больничные и отпуска, доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, а также официальный трудовой стаж, необходимый для будущей пенсии.

Наиболее часто случаи неофициального трудоустройства фиксировались в сферах строительства, розничной торговли и общественного питания, а также в сфере услуг и клининга. Это в значительной степени связано с сезонным характером работ.

Поляков отметил, что, хотя эффективность работы по легализации труда растет, проблема все еще сохраняется. Власти намерены усилить взаимодействие с налоговой службой для ее решения.