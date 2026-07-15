В Нижегородской области более 150 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в 2026 году

Более 150 тысяч детей проведут летний отдых в оздоровительных лагерях Нижегородской области в 2026 году. Об этом сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Алла Агапова, написал сайт pravda-nn.ru .

Дети смогут отдохнуть в более чем тысяче организаций различных форматов. Большинство из них — пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха, где дети находятся только в дневное время. Для круглосуточного отдыха предусмотрено 49 стационарных и 22 палаточных лагеря. Именно эти учреждения находятся под особым контролем надзорных органов.

Алла Агапова подчеркнула, что ежегодно проводится серьезная работа по подготовке лагерей к летнему сезону. Все лагеря, начавшие работу в этом сезоне, прошли необходимые экспертизы и получили документы, подтверждающие соответствие требованиям.

Все официальные организации отдыха и оздоровления детей включены в региональный реестр лагерей, который ведет министерство образования Нижегородской области. В Роспотребнадзоре рекомендуют родителям проверять наличие выбранного лагеря в этом перечне.

«Если родители не находят лагерь в реестре, стоит усомниться в его статусе. В такой ситуации можно обратиться в Роспотребнадзор и получить разъяснения, насколько безопасно направлять туда ребенка», — пояснила Агапова.