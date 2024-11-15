В Нескучном саду Москвы завершилась реставрация грота графа Орлова

Грот графа Орлова отреставрировали в Нескучном саду Москвы. Памятник культурного значения XVIII века длительное время находился в плачевном состоянии, сейчас ему придали первоначальный вид, сообщает сайт «Москва.ру» со ссылкой на портал mos.ru.

Отмечается, что работу курировал департамент культурного наследия столицы. Специалисты с помощью известкового туфа воссоздали облицовку, стену покрыли известково-песчаной штукатуркой, внутри пещеры оборудовали подсветку.

Впервые грот упоминается в исторических записях в 1804 году. Спустя 28 лет была составлена детальная опись.

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