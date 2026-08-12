В Национальной ассоциации блогеров поддержали блогосферу, опровергнув мнение о росте «треш-контента»

Эксперт подчеркнула, что сегодня фокус внимания аудитории сместился на другие ценности. Она отметила, что быть блогером — это значит иметь свой голос и находить соратников, разделяющих твои ценности, что избавляет от чувства одиночества. В сообществе из примерно тысячи блогеров-миллионников никто не станет намеренно подставлять себя под удар, так как люди доверяют этим лидерам мнений. Большинство авторов бережно относятся к своей аудитории и не будут рекомендовать что-то плохое, поскольку ищут близких по духу людей.

Профессия хорошего блогера, по мнению Ольги Берек, строится не на деньгах, а на желании поделиться чем-то важным, ведь людям всегда есть что рассказать. При этом она добавила, что среди блогеров, как и среди депутатов на телевидении, встречаются некорректные личности, но это не должно бросать тень на все сообщество.