В МВД объяснили, можно ли жить в автомобиле и когда грозит штраф

В МВД России объяснили, что длительное пребывание в автомобиле или автодоме на разрешенной стоянке само по себе не доказывает нарушения правил регистрации. Об этом сообщил сайт 110 km.ru .

В России ночевка в автомобиле не запрещена, но спать в машине на общественной парковке или во дворе не стоит — это может вызвать подозрения у полиции и привести к штрафу до 5 тысяч рублей за отсутствие регистрации, так как автомобиль юридически не является жильем.

Чтобы избежать проблем, ночевать нужно на специализированных стоянках или в кемпингах. Перед сном машину необходимо вымыть, а для безопасности — заранее проверить уровень технических жидкостей и исправность печки.