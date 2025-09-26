В Музее Победы расскажут о подвиге нефтяников в годы Великой Отечественной войны
В постоянную экспозицию крупнейшего военно-исторического музея России добавили новые материалы о героизме работников Московского НПЗ в 1941 году. С помощью интерактивных стендов тысячи посетителей узнают хитрости для защиты производства и истории ветеранов завода.
Чтобы спасти предприятие и людей от вражеских авианалетов, из фанеры построили его копию. Несмотря ни на что, завод не останавливался ни на один день — более того, развивался и увеличивал производство.
«Наши предшественники героически трудились, снабжая фронт и тыл топливом и приближая Победу. Одни ушли на фронт, другие с полной самоотдачей выполняли свой долг в тылу», — подчеркнул гендиректор МНПЗ Виталий Зубер.
Судьба Москвы в те страшные месяцы зависела от каждого. Но общими усилиями столицу удалось отстоять, а затем дойти до Берлина и победить в войне.
«Напряженный труд нефтяников в Капотне дал необходимые ресурсы, чтобы отстоять город», — подчеркнул префект Юго-Восточного округа столицы Андрей Цыбин.
Над сбором архивных данных работали историки музея и волонтеры предприятия при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром-нефть». Сегодня коллектив Московского НПЗ продолжает славные традиции предков: работает на передовом оборудовании, привлекает соискателей и выполняет свою историческую миссию – обеспечивает мегаполис и страну топливом.