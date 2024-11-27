Сегодня 16:17 В Музее Победы открылась выставка «Владимир Долгих: человек-легенда» 0 0 0 Общество

26 ноября на Поклонной горе торжественно представили уникальную экспозицию, приуроченную к столетию легендарного человека — Владимира Долгих.

Владимир Иванович был государственным и общественным деятелем, ученым и организатором промышленности. В современной России он является примером самоотверженного служения стране и людям. Где бы он ни применял свой опыт и талант, память о нем жива, а общество пользуется теми достижениями, инициатором которых он был. С именем Владимира Долгих связано второе рождение «Норникеля» в 60-е годы. И сейчас время таких же кардинальных перемен. «Для нас крайне важно воспитание молодежи с точки зрения технологических аспектов, инженерных изысканий, профессий будущего», — отметил вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков. «И сейчас в Норильске мы работаем над проектом создания социокультурного инновационного лицея, который тоже получит имя Владимира Ивановича Долгих. На этой площадке мы сможем собрать лучшие практики и методики обучения, что позволит нам делать российскую Арктику и город Норильск привлекательным в глазах россиян».

Экспозиция к столетию объединила музеи образовательных организаций, уже носящих имя Владимира Ивановича Долгих — АНОО «Областного технолицея им. В. И. Долгих» и московской школы № 709. Ученица 9 класса Технолицея им. В. И. Долгих Александра Круста: «Мне кажется очень важным создание таких экспозиций, потому что история важна. Особенно когда эта история о стране, в которой ты живешь». Стендовая часть экспозиции посвящена важным этапам жизни Владимира Ивановича — детству, военному времени, студенчеству, работе на металлургических комбинатах в Красноярске и Норильске, периоду общественной деятельности. Основная концепция и большинство экспонатов выставки подготовлены и собраны учащимися Технолицея им. В. И. Долгих, а для подготовки материалов лицеисты взяли интервью у внука героя. Концепцию выставки разработали сами школьники. Многие экспонаты были предоставлены внуком В. И. Долгих. Ученики Областного технолицея им. В. И. Долгих брали у него интервью, на основании которого создали аудиогид, рассказывающий о судьбе ветерана голосами юного поколения, и разработали плакаты о жизни Владимира Ивановича. А также ребята Технолицея подготовили проекционную книгу со специально отобранными архивными фотографиями, мерч и увлекательный квест для посетителей экспозиции. Кроме того, лицеисты показали концерт на торжественной части открытия выставки и по его окончании провели экскурсию почетным гостям. Также участие в подготовке к выставке приняли учащиеся 709 школы. Часть экспонатов, принадлежащие эпохе Владимира Ивановича, были собраны активистами музея школы № 709 во время поездки по местам, где жил и работал ветеран.

«Открытие этой выставки — очень трогательное событие. Память о дедушке для меня священна. Жизнь Владимира Ивановича была насыщена большим количеством событий, которые стали судьбоносными для нашей страны. Он умел взаимодействовать с людьми, служить своему Отечеству и создавать историю тех коллективов, в которых ему приходилось работать», — сказал внук ветерана Владимир Долгих. Первая часть экспозиции рассказывает о детстве и школьных увлечениях Владимира Ивановича Долгих — игре в шахматы, чтении книг, участии в оркестре, игре в футбол и лапту. В Музее Победы представлены его личные вещи: шахматная доска, портфель, ручка, нож, предметы интерьера и личные документы. А. Мулин, учащийся 10 класса Технолицея им. В. И. Долгих, признался: «Это было намного сложнее, чем мы ожидали, но эта выставка очень важна для нашей школы и для всей России. Она показывает, как правильно жить, чтобы все было не зря. Владимир Иванович Долгих действительно великий человек, на которого стоит ровняться». Во второй части экспозиции посетителям предлагают узнать о жизни Владимира Ивановича в военное и институтское время. Он с отличием окончил Иркутский горно-металлургический институт, выйдя оттуда востребованным специалистом по тонкой металлургической технологии — аффинажу металлов платиновой группы.

Третья часть экспозиции посвящена работе в сфере металлургии. Владимир Иванович работал на Красноярском аффинажном заводе, а в 1958 году приехал в Норильск на должность главного инженера металлургического комбината «Норильский никель». Это событие стало мощнейшим толчком развития не только города, предприятия, но и всей металлургической отрасли. Владимир Иванович разработал настолько эффективную стратегию развития комбината, что ей следовали еще долгие годы после его ухода с поста директора. Завершает экспозицию повествование о периоде общественно-политической деятельности Владимира Ивановича Долгих. На протяжении 16 лет он занимал пост «профильного» секретаря, отвечающего за промышленное развитие страны. За это время в СССР было построено 7000 промышленных предприятий, создана целая сеть мощных электростанций, запущены в производство новые бытовые товары. Выставка дополнена информационными плакатами и интересными технологичными решениями. Ученики Технолицея им. В. И. Долгих создали аудиогид, рассказывающий о судьбе Владимира Долгих голосами юного поколения. Кроме того, лицеисты разработали цифровую книгу и увлекательный квест для посетителей экспозиции. «Было проделано очень много работы и по дизайну, и по формированию плакатов, и озвучиванию аудиогида», — подчеркнула Екатерина Сизинцева, директор Технолицея им. В. И. Долгих. «Была сортировка всего, чтобы выстроить единую концепцию, которую сегодня мы можем наблюдать. Здесь подобраны прекрасные материалы, цитаты, статьи, экспонаты. И я думаю, что будет интересно и полезно абсолютно каждому». Сегодня память о Владимире Долгих бережно хранят по всей России. В Норильске при поддержке компании планируют строительство многопрофильного инновационного образовательного комплекса имени В. И. Долгих. Ранее при участии «Норникеля» подобный Технолицей в честь Владимира Долгих открылся в Подмосковье. Экспозиция будет открыта в Музее Победы до 11 декабря.