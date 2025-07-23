В Музее Москвы рассказали о трансформации района Капотня в последние годы

Шестой фестиваль Русского географического общества «Чудеса России» завершился в Москве. Мероприятие объединило истории о необычных туристических маршрутах, памятниках и достопримечательностях.

Один из уголков посвятили Капотне, которая за сто лет преодолела путь от небольшого села до одного из современнейших промышленных районов столицы. Его история в последние десятилетия неразрывно связана с Московским нефтеперерабатывающим заводом.

На фестивале разные народы и регионы России представляли традиции и ремесла. При поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть» провели лекторий о туристическом и культурном потенциале субъектов страны.

«Капотня соединяет в себе современное промышленное производство, без которого жизнь города сегодня немыслима, и природу, которую встретишь не в каждом районе», — подчеркнула гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова.

Предприятие активно участвует в развитии района, организуя экологические и просветительские акции, а также экскурсии для москвичей и гостей города, знакомя их с историей, архитектурой и природой.

Кроме того, в рамках мероприятия рассказали о фестивале деревянного зодчества в Томске, о международном паблик-арт проекте, ставшем брендом Тюмени, о легендах и преданиях коренных народов Севера и о многом другом.