В Москве завершилось благоустройство квартала у «Достоевской»

В районе строительства новой кольцевой станции метро «Достоевская» завершили благоустройство территории, ориентированное на удобство пешеходов и общественный транспорт. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на данные комплекса городского хозяйства города.
Заместитель мэра Петр Бирюков уточнил, что работами были затронуты улицы Достоевского, Образцова, Советской Армии и Октябрьская, а также Институтский и Лазаревский переулки. На территории расположены Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки.
К будущей станции проложили удобные пешеходные маршруты. Были увеличены зоны для прогулок, установлены опоры с контрастным освещением на нерегулируемых переходах, оборудованы велосипедные парковки.
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