В Москве завершилось благоустройство квартала у «Достоевской»

В районе строительства новой кольцевой станции метро «Достоевская» завершили благоустройство территории, ориентированное на удобство пешеходов и общественный транспорт. Об этом сообщила « Москва.ру » со ссылкой на данные комплекса городского хозяйства города.

Заместитель мэра Петр Бирюков уточнил, что работами были затронуты улицы Достоевского, Образцова, Советской Армии и Октябрьская, а также Институтский и Лазаревский переулки. На территории расположены Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки.

К будущей станции проложили удобные пешеходные маршруты. Были увеличены зоны для прогулок, установлены опоры с контрастным освещением на нерегулируемых переходах, оборудованы велосипедные парковки.