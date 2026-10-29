В Москве завершили капремонт более 100 домов с балюстрадами

В Москве завершили капитальный ремонт свыше 100 жилых домов с балюстрадами. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Специалисты обновили фасады, кровли и инженерные системы зданий. В частности, в шестиэтажном доме 1911 года постройки на Большой Якиманке восстановили декоративные элементы, заменили поврежденные балясины, отремонтировали подъезды и коммуникации.

В 2026 году капремонт продолжается еще в двух зданиях: в доме 1954 года постройки на улице Острякова и в корпусе 1910 года на Новинском бульваре. Там также приводят в порядок крыши, инженерные сети и архитектурные детали с сохранением оригинальных цветовых решений.