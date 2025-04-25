В Москве выступили за создание гильдии для борьбы с искажением роли России в СНГ

В Москве по итогам круглого стола «Россия в учебниках истории стран СНГ: союзник или колонизатор?», прошедшего 24 апреля, участники поддержали идею создания «Евразийской гильдии историков». Ожидается, что она займется противодействием искажению роли России в учебных программах государств СНГ.

Гильдию захотели учредить после дискуссий с участием историков, общественников и других экспертов. Собравшиеся обсуждали, как в учебных программах бывших постсоветских стран, дружественных Москве, освещается роль России.

Круглый стол был организован под эгидой информационно-консалтингового центра (ИКЦ) «Аксон», гендиректором которого является Руслан Малахов. Он обратил внимание на необходимость наладить прямое общение с научным сообществом стран СНГ.

«В СНГ действует сеть русских школ. Мы могли бы детальнее изучить возможность в диалоге с партнёрами обсудить спорные исторические моменты. А, возможно, и оказать научную или иную поддержку странам, испытывающим сложности», — подчеркнул Малахов.

В ходе дискуссий эксперты выразили озабоченность тем, что в учебниках стран СНГ транслируется антироссийская повестка, а читателей нередко пытаются убедить в том, что Россия — «колонизатор». Так, в 27 пособиях из Таджикистана, Казахстана и Киргизии обнаружили 800 оценочных упоминаний России, большинство из которых (475) были негативными.

Эта проблема носит критически важный характер, ведь в России проживают миллионы уроженцев постсоветских стран, подчеркнули эксперты.

«Изменение концепта школьной истории среднеазиатских республик с переносом акцента на прогрессивное культурно-историческое и экономическое значение России, принятие единого стандарта, — необходимое условие для дальнейшего развития дружбы народов стран постсоветского пространства», — добавил директор историко-филологического института МГОУ Александр Фукс.