В Москве внедрили новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной угрозой здоровью жителей Москвы. Однако столичная медицина активно развивается, внедряя инновационные методы лечения. Департамент здравоохранения Москвы представил пять передовых методик, активно применяемых в городских клиниках. Об этом написала «Москва 24» .

Подкожная имплантация кардиовертера-дефибриллятора — это устройство, способное спасти жизнь в критический момент. Маленький электронный прибор, который отслеживает сердечный ритм, устанавливают под мышцу в области подмышечной впадины. Если сердце бьется слишком медленно или быстро, прибор посылает электрические сигналы, помогая выровнять ритм. Операция длится не более полутора часов и не требует долгого восстановления.

Селективный тромболизис с помощью ультразвука — инновационная малоинвазивная технология, используемая для лечения тромбоэмболии легочной артерии. Специальный лекарственный препарат доставляется непосредственно к проблемному участку, а ультразвук ускоряет и усиливает его действие, способствуя быстрому растворению тромба. Это позволяет использовать меньшие дозы лекарственных препаратов и снижает риск побочных эффектов.

Эндоваскулярное лечение тромбов магистральных вен — малоинвазивные вмешательства, позволяющие удалить тромбы без больших разрезов и открытой операции. Через небольшой прокол в сосуде миниатюрные инструменты подводятся прямо к тромбу. Это снижает нагрузку на организм и ускоряет восстановление.

Повторное протезирование артерий с использованием гомографтов — малоинвазивное вмешательство с применением биопротезов (гомографтов) для замены износившегося протеза у пациентов, ранее перенесших операции на артериях. Это повышает эффективность лечения пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Внутрисосудистый ультразвук в рентгеноперационных — одна из самых востребованных технологий. Оборудование для внутрисосудистого ультразвука уже внедрено во всех рентгеноперационных Москвы. Этот метод позволяет получить динамичное подробное изображение в режиме реального времени, что помогает хирургу точно понять размер и расположение проблемного участка, оценить масштаб и характер поражения сосуда, точно проконтролировать установку стента.