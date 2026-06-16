В Москве торжественно закрыли выставку Алены Савюк «Душа с душою говорит»

11 июня в Столичной галерее художников прошло закрытие авторской выставки Алены Савюк. Мероприятие стало масштабным творческим праздником, объединившим завершение экспозиции, шестилетие благотворительного проекта «Душа с душою говорит» и юбилей художницы, написал Daily Moscow .

На вечере гости познакомились с более чем 80 произведениями, выполненными в традиционной технике восточной живописи гохуа. Каждая работа отражала философию гармонии и внутреннего мира.

Художница лично общалась с посетителями, рассказывала об истории создания картин и делилась особенностями восточной художественной традиции.

Организаторы подготовили насыщенную интерактивную программу. Участники вечера создавали открытки с пожеланиями для одиноких людей, печатали послания на винтажной пишущей машинке и участвовали в арт-инсталляции в виде большого дома, раскрашивая его окна и символически «зажигая» в них свет.

Вечер посетили известные представители творческой и общественной среды, в том числе Елена Новикова, Алексей Ситников, Илья Гуров и другие.

Музыкальную часть программы составил праздничный концерт с участием Максима Завидия, солиста группы «Премьер-министр» Антона Наумова, Ольги Шультайс и Даяны Брют.