В Москве спрогнозировали резкое похолодание в конце сентября

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил, что в Москве и области на этой неделе сохранится относительно теплая погода, однако в пятницу ожидается резкое похолодание. Об этом пишет RTVI .

По словам синоптика, до этого времени город находился под областью высокого давления, а текущая неделя проходит под влиянием циклона. В четверг температура воздуха днем составит 20–21 градус, а ночью — 12–14 градусов. Однако уже в пятницу температура заметно снизится до 17–19 градусов днем.

На выходных и в начале следующей недели ожидается небольшое потепление. Ночные температуры будут колебаться от 6 градусов по низким местам до 12 градусов в центре города, а дневные — от 17 до 21 градуса.

Синоптик также не исключил появления кратковременных осадков. Основной дождь пройдет в четверг, небольшие дожди ожидаются в пятницу и воскресенье.