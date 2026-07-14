В Москве снизилось число ДТП с пешеходами, нарушающими ПДД

По итогам первого полугодия 2026 года в Москве количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, сократилось на 31%. Об этом KP.RU сообщили в Департаменте транспорта.

Однако, несмотря на позитивные изменения, результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU, показали, что более трети россиян все еще пренебрегают правилами дорожного движения и не пользуются пешеходными переходами.

Так, 39% респондентов признались, что переходят дорогу вне перехода, если не видят машин, торопятся или просто не хотят идти до перехода. Один из участников опроса отметил: «Все переходят, если машин нет. Уверен, те, кто говорят „нет“, — лукавят».

При этом 58% опрошенных заявили, что всегда переходят дорогу только по переходам и никогда не рискуют выходить на трассу в неположенном месте. Они считают, что даже если машин не видно, это не гарантирует полной безопасности.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое», отметив, что проживают в населенных пунктах, где нет трасс и переходов, поэтому вопрос для них не актуален.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 1,1 тысячи человек.