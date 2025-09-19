В Москве провели конференцию для участников рынка краткосрочной аренды

Событие собрало более тысячи человек. Ведущие эксперты отрасли рассказали о последних тенденциях российского туристического рынка и эффективных инструментах для увеличения дохода.

«Мы получаем информацию, которая очень важна и помогает нам сформировать правильные точки зрения, изменить свой подход к бизнесу и узнать, что нового мы можем увезти с собой домой и применить», — поделился участник мероприятия предприниматель Алексей.

Технологическая платформа Авито Путешествия прогнозирует, что к концу года объем рынка посуточной аренды в России вырастет на 22% год к году.

На конференции подчеркнули: рынок остается привлекательным, «зайти» в него можно, но конкуренция за гостя усиливается. Важно предлагать не только услугу, но и впечатление, считают специалисты.

«Нашим текущим арендодателям, хостам очень важно понимать, какое их конкурентное преимущество и за счет чего именно они будут привлекать гостя», — рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Путешествий Рауль Салахов.

Участники конференции резюмировали: ситуация на рынке диктует новые условия. Чтобы заработать, нужно меняться под запросы аудитории, понимать своего гостя и оптимизировать предложение, в том числе, с точки зрения цены. А сервисы позволяют повысить привлекательность объектов и их загрузку в условиях высокой конкуренции.

