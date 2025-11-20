Неделя рекламы, собравшая более шести тысяч участников, завершилась в Москве

В Москве прошла Неделя рекламы, собравшая более шести тысяч участников и свыше 500 экспертов. Мероприятие вновь подтвердило свой статус значимого события в индустрии. Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отметил, что обновленная программа и высокий интерес участников позволили вывести проект на новый уровень. Об этом написала «Москва.ру» .

На форуме обсуждались актуальные вопросы взаимодействия рекламной индустрии с государственными регуляторами. Компании поддержали новые акты саморегулирования, а АРИР представила планы по разработке рекомендаций по громкости видеорекламы и обновлению стандартов качественной рекламы.

Медиакоммуникационные компании представили результаты исследований о восприятии рекламы. Выяснилось, что зрители охотнее смотрят ролики, если они заинтересовывают с первых секунд, а телевидение остается наиболее доверенным каналом.

Также были представлены технологические инициативы: T2 запустила бренд T2 AdTech, Сбер презентовал AI-решение для автономного маркетинга на базе платформы «МАРК», Яндекс анонсировал экосистемное направление Plus AdTech.

Особое внимание уделили совместной работе человека и искусственного интеллекта. По данным отраслевых исследований, 79% компаний уже внедряют ИИ, а 80% фиксируют реальную пользу. Большинство участников рынка считает, что будущее за смешанным подходом, где ключевую роль в создании креатива по-прежнему играет человек.