В Москве прошел крупнейший в РФ забег по природному рельефу Trail

Крупнейший в РФ забег по природному рельефу, организованный в соответствии с федеральным проектом «Спорт — норма жизни», прошел в московском спорткомплексе «Альфа-Битца». Поучаствовать в забеге можно было на дистанциях пять или 10 километров. На пути участникам встречались препятствия и разные ландшафты.

Перед тем, как допустить участника к гонке, его состояние здоровья проверяли медики.

Поддержку одному из самых популярных забегов в РФ в соответствии со своей комплексной программой развития ЗОЖ оказала компания «Газпромнефть — смазочные материалы», сотрудники которой также стали участниками забега.

Компания создала экосистему здорового образа жизни для специалистов, рассказал гендиректор Анатолий Скоромец. Возможности программы на постоянной основе расширяются. Сотрудники испытывали свои силы в «Лыжне России», событиях «Забег.РФ», Сибирском международном марафоне и других.

«Мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании, создавая пространство для самореализации каждого», — подчеркнул Анатолий Скоромец.