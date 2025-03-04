В Москве прошел IV Фестиваль стриминговых сервисов «ОРИДЖИНАЛ+»

Зрители увидели премьеры новых российских проектов, а жюри — эксперты, журналисты и профи технологий — выбрали лучших.

Впервые на фестивале появилась номинация «Инновация» — для проектов с крутыми высокотехнологичными решениями. Возглавила жюри Юлия Голубева из Кинозавода МЕТМАШ. Победителями стали:

Сериал «Плевако» — за сцены судов, снятые с помощью технологии «Захват движения».

Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» — 70% картины созданы через виртуальное производство в стиле великих художников.

Сериал «Мирный атом» — искусственный интеллект помог воссоздать здание ООН и его заседателей.

Отдельно отметили мультфильм «Формула воды» за анимацию с виртуальным производством и фильм «Красный шёлк» за звуковые инновации — Ирина Алферова заговорила на французском благодаря студии «Кириллица».

Главный сериал фестиваля — комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко. История о звезде кино, который после критики блогера пытается вернуть славу через провинциальный театр, покорила оба жюри. А самым ожидаемым проектом назвали «Баранкины и камни силы» (Кинопоиск) — семейную комедию с Юлией Топольницкой и Андреем Федорцовым.

Возрастное ограничение: 16+